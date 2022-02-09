الصحة العراقية تعلق على إرتفاع الوفيات بكورونا: الموجة الرابعة خطيرة جداً

علقت وزارة الصحة، الاربعاء، على ارتفاع حالات الوفيات بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت عضو الفريق الاعلامي للوزارة، ربى فلاح {للفرات نيوز} ان :”زيادة اعداد الوفيات دلالة على خطورة الموجة الرابعة التي تمر بها البلاد”.

واضاف “كما ان تراجع الاصابات خلال الفترة الماضية لايدل على قلة خطورة الموجة”.

واوضحت فلاح “السلالة الجديد تنتشر بسرعة اعلى بمعدل ٤ مرات عن سلالة دلتا وتستهدف غير الملقحين بالدرجة الاساس”.

واشارت الى “زيادة نسبية اعداد الملقحين خلال الايام الماضية”.

وسجل الموقف الوبائي اليومي لوزارة الصحة، اليوم، 4681 اصابة جديدة بكورونا و6000 حالة شفاء و30 وفاة في عموم البلاد.

كما سجل الموقف الوبائي، عدد الذين تلقوا اللقاح اليوم 59427 شخصاً.