فبراير 06, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

التشيك تشيد بشجاعة البيشمركة في الحرب على الإرهاب

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فى :أخبار عــامة
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التشيك تشيد بشجاعة البيشمركة في الحرب على الإرهاب

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأحد، في منتجع صلاح الدین قرب أربيل، كارل كورتانك، قنصل الجمهوریة التشیكیة لدى إقليم كوردستان.

ووفق بيان لمقر الرئيس بارزاني، فقد تم في اللقاء مناقشة الوضع السياسي وآخر التطورات في العراق.

كما سلط الاجتماع الضوء على قدرات وجهوزية قوات البیشمركة في كوردستان، وأعرب القنصل التشيكي عن تقديره لشجاعة البیشمركة الكوردستانیة في الحرب ضد الإرهابيين.

وكانت العلاقات بين إقليم كوردستان والجمهورية التشيكية محوراً آخر من محاور الاجتماع.

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