مسرور بارزاني يبحث مع وفد نمساوي تطورات العراق والعلاقات الثنائية

التأكيد على ضرورة منع الهجرة غير الشرعية

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب أوروبا في وزارة الخارجية النمساوية غيرولد فولمر، والسفير النمساوي لدى العراق والأردن أوسكار فوستنغر.

ووفق بيان لحكومة الإقليم، فقد جرى في اللقاء، التباحث حول آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز علاقات النمسا مع العراق وإقليم كوردستان.

وأعرب رئيس الحكومة عن تقديره للعلاقة الطيبة والتاريخية التي تربط النمسا مع إقليم كوردستان، فضلاً عن دعمها لشعب كوردستان.

وأعرب الوفد النمساوي عن رغبة بلاده في مواصلة الارتقاء بالعلاقات مع إقليم كوردستان، ولا سيما في مجالي التجارة والاستثمار.

كما تناول الاجتماع حل مشكلة المهاجرين الكورد في أوروبا، وضرورة منع الهجرة غير الشرعية.