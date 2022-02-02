فبراير 03, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

بارزاني يدعو الأطراف السياسية لتجنب “العنف” واللجوء إلى “الحوار والتفاهم”

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فى :أخبار عــامة
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بارزاني يدعو الأطراف السياسية لتجنب “العنف” واللجوء إلى “الحوار والتفاهم”

التقى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني اليوم الأربعاء في مصيف صلاح الدين السفير الفرنسي لدى العراق إريك شوفالييه.

وذكر بيان صادر عن مقر البارزاني اليوم، أنه خلال اللقاء شكر السفير الفرنسي الزعيم الكوردي على مبادرته للعملية السياسية في العراق، ، معربا عن أمله في أن تزيل “تلك المبادرة” العقبات أمام العملية السياسية في العراق.

وفي اللقاء ذاته، وفيما يتعلق بالوضع في العراق، قال الزعيم بارزاني، إن أفضل سبيل أمام الأطراف السياسية تجنب العنف، واللجوء إلى الحوار والتفاهم السياسيين.

وكانت الهجمات الأخيرة لإرهابيي داعش محوراً آخر من هذا اللقاء، وأكد السفير الفرنسي على استمرار تعاون وتنسيق التحالف مع قوات بيشمركة كوردستان، وفقا للبيان.

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