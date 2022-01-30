الصحة تسجل 5582 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 5582 إصابة و15 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، يوم الأحد (30 كانون الثاني 2022)، بشأن الموقف الوبائي اليومي في البلاد.

وذكرت الوزارة انه تم تسجيل 5582 اصابة جديدة بالفيروس، ليصبح المجموع الكلي للمصابين منذ بدء انتشاره 2203365 شخصاً.

وبحسب البيان الصادر عن الصحة، فانه تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليصل عدد ضحايا الوباء في العراق الى 24376 شخصا.

وأشارت الوزارة الى تسجيل 5657 حالة شفاء جديدة، ليصبح عدد المتعافين من فيروس كورونا منذ تسجيل أول حالة في العراق 2104993 شخصاً.

وتلقى 35884 شخصاً اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ليرتفع عدد الملقحين في البلاد الى 9244037 شخصاً.