يناير 30, 2022

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

اعتقال 2 من أكبر تجار المخدرات في الموصل وشبط 30 كعم من المواد المخدرة

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
0 مشاهدات

اعتقال 2 من أكبر تجار المخدرات في الموصل وشبط 30 كعم من المواد المخدرة

أعلنت قيادة شرطة نينوى ، اليوم الأحد، القبض على اثنين من أكبر تجار المخدرات بايسر الموصل (مركز نينوى).

وقال النقيب ازهر سعيد لمراسلة (باسنيوز) إن ” القوات الامنية القت القبض على متهمين اثنين بالجرم المشهود، وهما من أكبر تجار المخدرات ، وبحوزتهما حبوب مخدرة بما يعادل نحو 30 كيلوغراما من المواد المخدرة”.

مضيفاً ، أن ” العملية تمت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بوجود عملية إدخال كمية كبيرة من الحبوب المخدرة إلى ايسر مدينة بالموصل”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi