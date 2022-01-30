اعتقال 2 من أكبر تجار المخدرات في الموصل وشبط 30 كعم من المواد المخدرة

أعلنت قيادة شرطة نينوى ، اليوم الأحد، القبض على اثنين من أكبر تجار المخدرات بايسر الموصل (مركز نينوى).

وقال النقيب ازهر سعيد لمراسلة (باسنيوز) إن ” القوات الامنية القت القبض على متهمين اثنين بالجرم المشهود، وهما من أكبر تجار المخدرات ، وبحوزتهما حبوب مخدرة بما يعادل نحو 30 كيلوغراما من المواد المخدرة”.

مضيفاً ، أن ” العملية تمت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بوجود عملية إدخال كمية كبيرة من الحبوب المخدرة إلى ايسر مدينة بالموصل”.