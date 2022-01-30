الجيش العراقي يحصل على المرتبة 34 بين جيوش العالم

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاحد، حصول الجيش العراقي على المرتبة الرابعة والثلاثين بين جيوش العالم.

وذكرت الوزارة في بيان، انه “بناءً على التقرير الذي نشره موقع (Global Firepower) الأمريكي، المتخصص بتصنيف الجيوش في العالم حسب القوة، حصل الجيش العراقي على المرتبة الرابعة والثلاثين لعام 2022 من بين أقوى الجيوش العالمية، إذ تقدم بمعدل 23 مرتبة بعدما كان يحتل المرتبة السابعة والخمسين في تصنيف عام 2021، وتقدم الجيش العراقي على الجيوش الدول العربية (الإمارات والكويت وقطر وعمان والبحرين)”.

ويأتي هذا التصنيف بناءً على خمسين عاملاً لتحديد هذا التصنيف، والتي تتضمن القوة العسكرية والمالية واللوجستية وغيرها لتحديد التحسن أو التراجع أو الاستقرار في هذه الجيوش السنوية.