الصحة العراقية ترصد تدني باخذ اللقاحات وتحذر من طفرة بالاصابات

حذرت وزارة الصحة، اليوم السبت، من خطورة ارتفاع اصابات اوميكرون بالعراق مع قلة الاقبال على اللقاح، مبينة ان الاقبال انخفض الى النصف.

وقالت عضو الفريق الاعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح ان “نسب التلقيح اليومية هي ليست بالمستوى المطلوب حاليا، مقارنة ابان الموجة الوبائية الثالثة من متحور كورونا دلتا”.

واضافت ان “اعداد الملقحين يوميا خلال الموجة الثالثة التي مضت اكثر من 100 الف ملقح في اليوم الواحد”، مشيرة الى ان “اعداد الملقحين حاليا بدخول الموجة الرابعة ومتحور اوميكرون تتراوح يوميا 50 الف ملقح على الرغم من توفر اللقاحات بكميات كبيرة في جميع منافذ التلقيح المعتمدة رسميا “.

وبينت ان “خطورة المتحور الجديد اوميكرون تكمن في سرعة انتشاره لكنه اقل شدة، ومع ذلك هذا المتحور لايقل اهمية عن السلالات الوبائية الاخرى، ومن الممكن ان يشكل حالة اصابة شديدة عند بعض الاشخاص خصوصا غير الملقحين ولديهم امراض مزمنة ومشاكل تنفسية وغيرها من الامراض التي تفاقم حالته الصحية”.