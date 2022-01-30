يناير 30, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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العراق يدعو الناتو الى استلام الدول للارهابيين من رعاياها في السجون

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فى :أخبار عــامة
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العراق يدعو الناتو الى استلام الدول للارهابيين من رعاياها في السجون

أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، أن على الدول تسلم رعاياها الإرهابيين الموجودين في السجون.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان، أن “الأعرجي استقبل بمكتبه قائد بعثة حلف الناتو في العراق، مايكل انكر”.
وأضاف البيان، أن “اللقاء استعرض عمل بعثة حلف الناتو في العراق، لاسيما في مجال تدريب القوات العراقية، إلى جانب بحث ملف مخيم الهول الحدودي”.
وأكد الأعرجي لقائد بعثة الناتو في العراق، أن “الطريق الأسلم هو تسلم الدول رعايها الموجودين في السجون، وهم قيادات في داعش، وفي حال عدم تسلمهم من قبل بلدانهم، فعلى الجهات الدولية نقلهم إلى مكان آخر، لكونهم يشكلون تهديدا حقيقيا”.
وبين الأعرجي أن “قوات سوريا الديمقراطية غير مؤهلة للتعامل مع هكذا إرهابيين خطيرين، وأن إصرار المجتمع الدولي على إبقائهم يولد شكوكا”، لافتا إلى أن :هناك من يظن أن ثمة سيناريو قادما لإعادة داعش من جديد”.
من جانبه أكد قائد بعثة الناتو في العراق، أنه سيوصل قلق العراق المشروع بشأن وجود إرهابيين خطيرين في مخيم الهول إلى حلف الناتو”.

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