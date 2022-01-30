جونسون لنيجيرفان بارزاني: بريطانيا ملتزمة بالاستقرار والأمن طويلي الأمد للعراق وإقليم كوردستان

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لرئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، أن بلاده ملتزمة بالاستقرار والأمن طويلي الأمد للعراق وإقليم كوردستان.

وذكرت رئاسة إقليم كوردستان في بيان صادر عنها، الأحد، (30 كانون الثاني 2022)، أن الرئيس نيجيرفان بارزاني “تلقى رسالة من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسن، أكد من خلالها التزام بلده بالاستقرار طويل الأمد في العراق وإقليم كوردستان”.

ووصف جونسون زيارة نيجيرفان بارزاني الى لندن في أيلول 2021، بأنها “فرصة مهمة” للتباحث في التعاون بين الجانبين.

وحسب البيان أنه “رداً على رسالة من رئيس إقليم كوردستان، كتب رئيس الوزراء البريطاني: “أسعدني أنني استضفتكم في أيلول الماضي بلندن، بعد زيارتي إلى أربيل في العام 2015”.

وتقيّم بريطانيا “عالياً جداً شراكتنا وستظل ملتزمة بالاستقرار والأمن طويلي الأمد للعراق وإقليم كوردستان العراق”، وفقا لجونسون الذي قال لنيجيرفان بارزاني: “كان لقاؤنا فرصة مهمة لتعميق علاقاتنا الوثيقة والتباحث في التعاون المهم جداً بيننا ضد داعش، وتبادلنا الآراء بخصوص القضايا الإقليمية”.

وأعرب رئيس وزراء بريطانيا عن سروره “للسماع عن تحسن علاقاتكم مع الحكومة الاتحادية”، حسب رسالته لرئيس اقليم كوردستان التي أكد فيها أن “بريطانيا تدعم إرادة فخامتكم إجراء إصلاحات في صفوف البيشمركة”.

واستقبل رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون في مكتبه بحفاوة، رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الجمعة، (17 أيلول 2021).

وحسب بيان صادر عن رئاسة اقليم كوردستان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، أن الطرفين اجتمعا بـ”أجواء ودية”، إذ عبّر رئيس الوزراء البريطاني عن “سروره لاستقبال رئيس إقليم كوردستان”.

جونسون أثنى على زيارة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى لندن، مؤكدا أن بريطانيا “تنظر باهتمام إلى علاقاتها مع إقليم كوردستان والعراق، وأن العلاقات التي نشأت قبل ثلاثين عاماً بين إقليم كوردستان وبريطانيا مع فرض منطقة حظر الطيران ستستمر”.

رئيس الوزراء البريطاني شدد على “استمرار التزام بريطانيا بدعم وتوطيد هذه العلاقات”.

وحسب جونسون أن هذه العلاقات “تاريخية ويجب تمتينها أكثر وخاصة في المجال الأقتصادي، وأن الفرصة مواتية لذلك ويرغبون في زيادة تبادل زيارات الوفود بين الجانبين”.

وعبّر عن رغبته في زيارة أربيل من جديد، قائلا: “أحتفظ بذكريات جميلة من زيارتي السابقة”.

جونسون أثنى على الدور الذي يمارسه الرئيس نيجيرفان بارزاني في “حل مشاكل العراق ولتحقيق الاستقرار”.

بدوره وصف الرئيس نيجيرفان بارزاني زيارته إلى لندن واجتماعه مع رئيس الوزراء بوريس جونسن بـ”المطمئن والمهم لتعزيز العلاقات، خاصة بعد المستجدات التي تشهدها المنطقة”.

الرئيس نيجيرفان بارزاني أعرب عن “شكره” لرئيس الوزراء والحكومة البريطانيين والتحالف الدولي على “دعمهم السياسي والعسكري والإنساني للعراق وإقليم كوردستان”.

وأكد على “الرغبة في تطوير كل مجالات التعاون مع بريطانيا وخاصة في المجال الاقتصادي والاستثمار الذي أمامه الفرص متاحة”.

وحول العلاقة بين أربيل – بغداد والمشاكل العالقة بينهما، أشار الرئيس نيجيرفان بارزاني إلى “استمرار الحوار بينهما والأجواء الإيجابية مع الحكومة الاتحادية العراقية”.

وشدد على أن “إقليم كوردستان راغب ومستعد لحل كل المشاكل على أساس الدستور”.

وتضمن لقاء الجانبين بحث محاور أخرى من بينها: “جائحة كوفيد-19، الحرب على الإرهاب والمخاوف من عودة داعش للبروز وهو لا يزال يشكل تهديداً حقيقياً، علاقات العراق وإقليم كوردستان مع الدول المجاورة ودول المنطقة، أحوال النازحين واللاجئين في إقليم كوردستان، المستجدات في أفغانستان وتداعياتها”، وفقا لبيان الرئاسة.