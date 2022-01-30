الديمقراطي الكردستاني: سنحتكم للبرلمان باختيار المرشح لرئاسة الجمهورية

أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاحد، عن الاحتكام للبرلمان باختيار المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية.

وقال القيادي في الحزب مهدي عبد الكريم في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) انه “سندخل جلسة البرلمان المقبلة بمرشحنا هوشيار زيباري فيما سيدخل الاتحاد الوطني الكردستاني بمرشحه برهم صالح والبرلمان هو الفاصل بأختيار احد المرشحين”.

وأضاف: “اننا واثقون من تمرير مرشحنا رغم حملة الاتهامات التي يتعرض لها ومعروفة تلك الجهات التي استهدفته سابقا عندما كان وزير المالية وتسببت بإقالته كالاطار التنسيقي وغيرها كون تلك الجهات ذاتهم كانوا ينعتون برهم صالح بالإسرائيلي اليهودي والخائن هي ذاتها اليوم تؤيده”.

وأوضح عبد الكريم ان “حزبه لايكترث لمثل تلك الاتهامات”لافتاً إلى ان “زيباري ليس عليه اي ملفات فساد ولم تصدر ضده اي كتب تمنعه من الذهاب رئيسا للعراق حتى عام 2026”.