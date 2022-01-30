قائد بالجيش العراقي يكشف عن عمليات استباقية مشتركة مع البيشمركة لضرب داعش

أفاد قائد الفرقة الرابعة في الجيش العراقي، اللواء الركن عبد الله الجبوري يوم الأحد بمواصلة التنسيق مع قوات البيشمركة في قضاء مخمور بهدف ملاحقة بؤر تنظيم داعش والقضاء عليها.

وقال الجبوري في تصريح صحفي مشترك مع سيروان روزبياني على هامش زيارة الأخير لمخمور، إن “الوضع الامني في القضاء آمن وهناك عمليات استباقية تجري بالتنسيق مع اخواننا في قوات البيشمركة”.

وأضاف أن “هناك عمليات مستقبلية سنشرع بها والغرض منها تأمين قضاء مخمور بشكل كامل”.

بدوره قال روزبياني خلال التصريح الصحفي: صحيح ان داعش له وجود، ولكن بجهود الجيش العراقي وقوات البيشمركة سيتم القضاء على التنظيم.

زيارتنا الى مخمور جاءت للإطلاع عن كثب على مطالب السكان واحتياجاتهم، مردفا بالقول إن ادارة المحافظة لا تميز بين منطقة واخرى وتقدم الخدمات للمواطنين كافة.

ويقع قضاء مخمور بالضبط بين أربع محافظات في العراق، وهي: اربيل عاصمة إقليم كوردستان، و كركوك، و نينوى، و محافظة صلاح الدين.

ويتألف الطابع الاثني في مخمور من القوميتين الكوردية والعربية والأكثرية الساحقة من السكان هم من الكورد.

وقد اقتطع النظام السابق قضاء مخمور من محافظة اربيل والحقه بمحافظة نينوى بعد العام 1991 ليصبح القضاء من المتنازع عليه بين اربيل وبغداد، ومن المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي الدائم.

يشار الى ان القوات العراقية قد بسطت سيطرتها على القضاء بعد أحداث 16 أكتوبر العام 2017 في الحملة العسكرية التي شنتها الحكومة الاتحادية بعد استفتاء الاستقلال الذي أجراه اقليم كوردستان.