وزارة تربية الإقليم: تطعيم قرابة 100 الف معلم وتدريسي باللقاح المضاد لكورونا

أعلن وزير التربية في إقليم كوردستان آلان حمه سعيد، يوم الأحد، تطعيم قرابة 100 ألف معلم وتدريسي باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال الوزير في تصريح للصحفيين، ان حملة التطعيم مستمرة وبشكل جيد، مضيفا أن قرابة 100 الف معلم ومدرس تلقوا اللقاح المضاد للفيروس.

وعن الدوام في المدارس أكد حمه سعيد ان الدوام في المدارس والأوساط التعليمية سيكون حضوريا وسيتم استئنافه اعتبارا من يوم غد الاثنين.

وأردف بالقول “سنستأنف الامتحانات الفصلية التي لم نجرها بسبب سوء الاحوال الجوية”.