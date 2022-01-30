غائم مصحوب بأمطار.. طقس الأيام الأربعة المقبلة في البلاد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، حالة الطقس في البلاد خلال الأيام الأربعة المقبلة، فيما توقعت تساقط أمطار رعدية مع ارتفاع في درجات الحرارة.

وذكرت الهيئة في بيان، أن ” طقس يوم غد الاثنين سيكون غائماً جزئياً يتحول تدريجياً بعد الظهر الى غائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة خلال الليل تكون رعدية احياناً في المنطقة الوسطى، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة خلال الليل في الاقسام الشرقية منها تكون رعدية احياناً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً يتحول تدريجياً الى غائم بعد الظهر مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، في حين سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد”.

وأضاف البيان أن “طقس الثلاثاء المقبل سيكون صحواً وفي الاقسام الشرقية غائما مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً ويتحول الطقس تدريجياً فيها الى صحو، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، في حين ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد”.

وأشار البيان الى، أن “طقس الاربعاء المقبل سيكون صحواً يتحول تدريجياً الى غائم جزئي في المنطقتي الوسطى والشمالية، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، في حين سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد “.

وتابع أن “طقس يوم الخميس المقبل سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً في المنطقتي الوسطى والجنوبية، في حين سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة في الاقسام الشمالية منها تكون رعدية احياناً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، في حين سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد”.