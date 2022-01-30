وزير النفط العراقي يتحدث عن صعوبة الاستثمار بالغاز ويفصح عن أربعة مشاريع عملاقة للطاقة

أكد وزير النفط احسان عبدالجبار، الاحد، ان الاستثمار في مجال الغاز بالعراق “صناعة متأخرة”.

وقال عبد الجبار في حديث لعدد من وسائل الإعلام، ان “ااستثمار في مجال الغاز هو صناعة متأخرة في العراق حيث انه دائما يتجه باستثمار امواله في المشاريع سريعة العوائد”.

واضاف، ان “عملية الصرف على المشاريع النفطية يمكن إرجاعها خلال شهرين في حين عملية الصرف على المنشآت الغازية يتم إرجاعها بعد سبع سنين”، مبينا ان “الوزارة اتجهت بشراكة مع شركة (شل) بتأسيس شركة غاز البصرة (بي جي سي) المتكونة من شركة (شل) و(ميتسوبيشي) وشركة غاز الجنوب وحققت نجاحات وحولت العراق من مستورد الى مصدر لبعض المنتجات”.

ونوه الى العقد مع شركة توتال الفرنسية للاستثمار في مجال الحقول الغازية” وقال، إن الشركة “ستبني أربعة مشاريع عملاقة للطاقة في محافظة البصرة، وسيمكن السكان المحليين من الحصول على الكهرباء من خلال استخدام أكثر استدامة لموارد البلاد الطبيعية، والحد من حرق الغاز”.