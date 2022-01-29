الديمقراطي الكردستاني: جهات سياسية تقف خلف التصعيد الامني

أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مهـدي عبد الكريم، اليوم السبت، على ان التصعيد الأمني الأخيرة، الذي شهدته مناطق عراقية عدة تقف خلفه جهات سياسية.

وقال عبد الكريم،: إن “كل عمليات التصعيد الأمني، التي حدثت بعض اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، ولغاية الان من عمليات قصف وتفجيرات، تقف خلفها جهات سياسية ولها إمكانيات وهي معروفة لدى الجميع”.

وبين ان “هذه القوى المتورطة بهذه الاعمال تريد عدم السير بالعملية السياسية، على اعتبار بانه لن يكون لها وجود في العملية السياسية او الحكومة المقبلة، ولهذا هي تريد من هذه الاعمال الحفاظ على نفوذها من خلال هكذا اعمال إرهابية”.

وأكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني انه “إذا تشكلت الحكومة العراقية الجديدة، سيكون من اول مهامها واهداف القضاء على الفساد والسلاح المنفلت، ولهذا الأطراف السياسية التي تعمل على التصعيد الأمني هي تصعد من المشهد حتى لا تشكل حكومة تنهي نفوذهم خلال المرحلة المقبلة”.