صحة كوردستان توصي بالجرعة الثالثة «المعززة» من لقاح «كورونا» للبالغين

أوصت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان السكان البالغين بتلقي الجرعة «المعززة» الثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» في محاولة لاحتواء تفشي المتحور الجديد (أوميكرون).

وأصدرت الوزارة القرار بالتنسيق مع وزارة الصحة الاتحادية، حسبما قال عضو اللجنة العلمية لمكافحة الوباء الدكتور دشتي البستاني.

وقال البستاني، إنه بإمكان أي المطعمين بالجرعتين تلقي الجرعة الثالثة بعد مضي نحو ستة أشهر على تلقيهم الجرعة الثالثة، مشيراً إلى أن آلية منح الجرعة المعززة لا تختلف عما سبقها من حيث تسجيل الاسم والبيانات في الموقع الإلكتروني.

وأضاف أن الجرعة المعززة تشمل البالغين من العمر 18 عاماً فما فوق، مبيناً أن مناعة الجسم تنخفض عادة بعد الجرعة الثانية بخمسة أشهر.

وتابع «لهذا لا بد من جرعة معززة ثالثة من أجل الحفاظ على حياة المواطنين وحياة أسرهم وذويهم من خلال احتواء تفشي الوباء».