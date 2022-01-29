البرلمان العراقي يعلن الاثنين أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية

أكد النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حاكم الزاملي، اليوم السبت، بأن إعلان أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية سيتم يوم الاثنين القادم بعد تدقيق سيرهم.

وقال الزاملي في بيان، إن «الاجتماع الذي عقد اليوم مع الوزارات والهيئات المختصة لبحث السير الذاتية لمرشحي منصب رئاسة الجمهورية، شهد مناقشة السير الذاتية لجميع المتقدمين لمنصب رئيس الجمهورية».

وأكد الزاملي، أن «الاثنين المقبل سيكون موعدا لإعلان أسماء المرشحين بعد إتمام تدقيقها».

وترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، في وقتت سابق من اليوم السبت، اجتماعاً مع الوزارات والهيئات المختصة لبحث السير الذاتية لمرشحي منصب رئاسة الجمهورية.

يشار إلى أن هنالك 26 مرشحاً لرئاسة الجمهورية يجرى العمل على تدقيق سيرهم الذاتية.