الدفاع ترد حول استقطاع المذاخر وتراكمات رواتب الضباط والضمان الصحي ومخصصات الخطورة

أوضحت وزارة الدفاع، اليوم السبت، بشأن استقطاع المذاخر، وتراكمات رواتب الضباط، والضمان الصحي، ومخصصات الخطورة للجنود.

الدفاع وفي بيان قالت انه “ردا على الأخبار التي تناقلتها إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن (استقطاع مبلغ 85 ألف دينار من الجنود الجرحى للمذاخر، وتراكمات رواتب الضباط، والضمان الصحي ومخصصات الخطورة للجنود)، توضح وزارة الدفاع، انه “تم استثناء الجرحى والعنصر النسوي من مبلغ استقطاع المذاخر، وفي حالة وجود أي جريح يستقطع منه مبلغ المذاخر، عليه مراجعة وزارة الدفاع/ المديرية العامة للموازنة والبرامج لغرض إيقافه”.

وأضافت، “أما بخصوص تراكمات رواتب الضباط، نود أن نبين بأن المديرية العامة للموازنة والبرامج، قامت في شهر كانون الأول 2021 بصرف جميع الطلبات السابقة للأعوام (2019 – 2020 – 2021)، وتم نشر إعلان بذلك وبدون مراجعة أي منتسب واضيفت الى حساباتهم في المصارف (الماستر كارت)”.

وتابعت، “وبشأن موضوع الضمان الصحي، فإن المبلغ لا زال في رصيد الضمان الصحي التابع للوزارة لاصدار قانون هيئة الضمان الصحي في وزارة الصحة، وسيتم تحويل مبلغ الصندوق آنفا من حساب الصندوق الى حساب المديرية العامة للموازنة والبرامج (حساب الامانات) وحسب موافقة وزير الدفاع، ليتسنى لمجلس الدفاع النظر بالمبالغ أعلاه”.

وبينت، “وبخصوص مخصصات الخطورة للجنود، تصرف حسب قرار مجلس الوزراء (548 في عام 2013) للوحدات المنتشرة في محافظات (بغداد، نينوى، كركوك، ديالى، الأنبار، صلاح الدين، شمال بابل) وخلاف هذه المحافظات، فهم غير مشمولين بها”.

وأكدت وزارة الدفاع في الختام، بأنها “ستلاحق من ينشر مثل هكذا أخبار غير دقيقة ولا أساس لها من الصحة، والهدف منها المساس بسمعة المؤسسة العسكرية وستتخذ بحقه الإجراءات القانونية كافة”.