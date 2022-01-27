بروفيسور عراقي يؤلف كتاباً عن الرئيس بارزاني



قام البروفيسور العراقي رفعت صبري البياتي، بتأليف كتاب عن الرئيس مسعود بارزاني، باللغة العربية، تحت عنوان “مسعود بارزاني ماندیلا کوردستان.. دراسة معاصرة للقضية الكوردیة”.

البروفيسور العراقي رفعت صبري البياتي، قال لشبكة رووداو الاعلامية ان “الرئيس مسعود بارزاني رمز عراقي للكورد والعرب، ينبغي اعطاء الاهتمام بالرموز الوطنية، ويجب أن تعرف شعوبنا وكذلك العالم برموزنا”.

وأضاف ان “هذا النضال لم يكن من أجل الأمة الكوردية فحسب، بل كان من أجل الكورد والعرب أيضاً”، مردفاً: “ككتاب وباحثين، علينا أن نولي اهتماماً بالشخصيات العظيمة التي خدمت العراق والأمة الكوردية، وينبغي أن نعطيهم حقهم”.

ولفت الى ان “الجميع يشعر أن الرئيس مسعود بارزاني خاض كفاحاً طويلاً له قيمة بالنسبة للكورد والعراق”، مشيراً الى أن الكتاب هو مقارنة بين الرئيس مسعود بارزاني ونيلسون مانديلا.

البروفيسور العراقي رفعت صبري البياتي، اضاف: “تحدثت عن نضال الرئيس مسعود بارزاني منذ شبابه حتى الان، والذي ناضل من اجل الديمقراطية في سبيل العراق. وأنا كعربي، فخور بالكتابة على رمز وطني”.

ولفت البياتي الى ان الكتاب استغرق ستة اشهر وتم تقسيمه الى ثلاثة أقسام رئيسية، بخصوص كفاح الرئيس مسعود بارزاني ونضاله من أجل الإعمار وقيادة الشعب، مضيفاً انه بصدد تأليف كتاب آخر يليق بالرئيس بارزاني تحت عنوان “مسعود بارزاني.. الحاكم والحكيم”.

يشار الى ان البروفيسور العراقي رفعت صبري البياتي، سبق أن قام بتأليف 12 كتاباً، واحد من هذه الكتب عن نهرو والشيخ زايد.

واضاف ان الكتاب بشأن الرئيس مسعود بارزاني يتضمن 285 صفحة، ويريد القدوم إلى أربيل والاتفاق مع مطبعة من أجل طباعته، علماً أنه حصل على موافقة دار الكتب والوثائق الوطنية العراقية، ومن ثم سيتم ترجمة الكتاب إلى اللغة الكوردية وغيرها من اللغات.

يشار الى ان البروفيسور رفعت صبري سلمان البياتي، خريج كلية الحقوق من جامعة بغداد، وحاصل على شهادة الماجستير من الجامعة الأميركية، وشهادة الدكتوراه الأولى له في القانون الدستوري من الجامعة الأميركية في دبي، أما شهادة الدكتوراه الثانية حول القانون الدولي من جامعة الحضارة، وشهادة الدكتوراه الثالثة حول العلاقات الدبلوماسية، واصبح بروفيسوراً في عام 2018.

بعض من مؤلفاته:

-حقوق الإنسان في الفكر العربي، دار الجامعة للمقاولات الطباعية والنشر، بغداد 2005.

-حقوق الإنسان في الإسلام 2006.

-حقوق الإنسان من العالمية الى العولمة 2006.

-اللآلىء المبعثرة 2009.

-حقوق الإنسان في دساتير العالم العربي، دار الفارابي 2013.

-القضاء والانتهاكات الحكومية لحقوق الانسان.