عضو بوفد الديمقراطي الكوردستاني في بغداد : فوز مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية “مضمون”

قال عضو بوفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني المفاوض في بغداد ، اليوم الخميس ، انهم يجرون محادثات مع جميع الأطراف العراقية ولايوجد لدينا تحفظات على أي طرف ، مشدداً على ان فوز مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية “مضمون” .

شوان محمد طه ، وهو مسؤول الفرع الخامس للحزب (فرع بغداد) ، أوضح لـ(باسنيوز) ان ” انتخاب رئيس الجمهورية عملية ديمقراطية وفي هذا الاطار سنجتمع بالجميع بالإضافة الى الأطراف التي لدينا تفاهمات معها في مجلس النواب”.

طه تابع بالقول “كثفنا جهودنا من اجل ان تتم عملية الانتخاب بصورة منظمة على الرغم من انه تم ضمان فوز مرشح الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري بمنصب رئيس الجمهورية”.

تجدر الإشارة الى ان هناك 26 مرشحاً لمنصب رئاسة الجمهورية، لكن ابرز هؤلاء هو مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري الذي لديه الحظ الاوفر في الفوز بالمنصب بالنظر للاغلبية النيابية المريحة التي ستصوت له.

وهوشيار زيباري هو عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، قدّم أوراقه رسمياً للترشح لمنصب رئيس الجمهورية العراقية في 12 يناير/كانون الثاني الجاري.

زيباري ، الذي ولد عام 1953، شغل منصب وزير الخارجية العراقي من 2004-2014، ومن ثم منصب وزير المالية لغاية شهر أيلول/ سبتمبر 2016، ترشح رسمياً لشغل منصب رئيس الجمهورية.

هذا وكان الخبير القانوني العراقي المخضرم طارق حرب ، قال أن حصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في العملية السياسية العراقية الجديدة لا تقتصر فقط على نائب رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية.

وقال حرب عبر تويتر: «إن حصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ليست فقط نائب رئيس البرلمان، وفخامة الرئيس هوشيار زيباري (الذي حسم أمره مسبقًا)».

وبيّن أن «حتى الوزراء الكورد في حكومة الأغلبية، سيكونون من اختيار الحزب الديمقراطي أيضاً».