فيان صبري: منصب رئاسة الجمهورية من استحقاق الكورد وليس لجهة معينة

أكدت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي فيان صبري، أن منصب رئاسة الجمهورية من استحقاق الكورد وليس مخصصاً لجهة معينة، مشيرة الى أن الديمقراطي الكوردستاني لديه تقارب مع عدة اطراف ويحاول التقارب مع الأطراف الأخرى أيضاً.

وقالت صبري خلال استضافتها في إحدى نشرات رووداو، يوم الخميس (27 كانون الثاني 2022): “لدينا اليوم مرشح لرئاسة الجمهورية وهو هوشيار زريباري، ونأمل ان يحصل على أصوات تؤهله للفوز، وسنعمل على ذلك، خاصة وأن الحزب الديمقراطي الكوردستاني معروف عندما يقوم بعمل، يكون منظماً”.

وأوضحت أنهم “موجودون في العملية السياسية العراقية، ولدينا مقاعد في البرلمان وهي استحقاقنا، ونحاول مع الاطراف الاخرى الوصول إلى استحقاقاتنا”، مبينة ان “الدستور لم ينص أن يكون رئيس الجمهورية من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني”.

رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي أكدت أنهم يحاولون أن “يأتي كل البرلمانيين إلى قاعة مجلس النواب، وأن يصوتوا بحرية للذي يقتنعون به كرئيس للجمهورية”.

أما بخصوص علاقاتهم بباقي الأطراف والكتل السياسية، ذكرت انه “بالطبع لدينا تقاربات مع بعض الأطراف، ونحن متأكدون من الرقم الذي يؤهل مرشحنا هوشيار زيباري للحصول على منصب رئيس الجمهورية”.

فيان صبري، نوهت الى وجود تقارب لديهم مع عدة اطراف، “ونحاول التقارب مع الاطراف الاخرى أيضاً”، مشيرة الى ان “منصب رئاسة الجمهورية من استحقاق الكورد، وليس لجهة معينة، وعلى هذا الأساس نقوم بالعمل”.

“تقاربنا مع الاطراف السنية والشيعة لا يخطو خطوة اذا لم يصب في مصلحة إقليم كوردستان والعملية السياسية في العراق والاستقرار فيه”، وفقاً لصبري.

وبعد صدور قرار المحكمة الاتحادية بشرعية الجلسة الافتتاحية، من المنتظر ان يعقد البرلمان جلسة لاختيار رئيس الجمهورية الجديد، في فترة لا تتعدّى 8 شباط المقبل.

يذكر أن من شروط اختيار رئيس الجمهورية، هو أنه على المرشح للمنصب أن يكون عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين، ويتمتع بكامل الأهلية، وأتم الأربعين سنة من عمره، كما يجب ان تتوفر لديه سمعة حسنة وخبرة سياسية، وان يكون من المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن، وأن لا يقل تحصيل المرشح الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، كما يجب أن يكون غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف، وأن لا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المسائلة والعدالة، أو أية إجراءات تحل محلها.

الامين العام لمجلس النواب العراقي سيروان سيريني، قال لشبكة رووداو الاعلامية يوم الاربعاء (19 كانون الثاني 2022)، ان عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية هو اقل من 30 مرشحاً، 11 منهم من الكورد.

الخطوة الثانية بعد التصويت على اختيار رئاسة مجلس النواب، تتمثل بالتصويت على المرشح لرئاسة الجمهورية خلال 15 يوماً، وبعدها يقوم رئيس الجمهورية الجديد بتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر بتشكيل الحكومة وتقديمها للبرلمان لنيل الثقة خلال شهر واحد بعد التكليف، وفقاً للدستور.