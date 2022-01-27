صحة كوردستان تعلن اعطاء الجرعة الثالثة من لقاح “كورونا”

اعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن بدء إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لمن هم فوق 18 عاما في الإقليم.

وذكر بيان صادر عن الوزارة يحمل توقيع وزير الصحة د.سامان برزنجي، “اشارة الى الكتاب الصادر من وزارة الصحة العراقية، وتوصيات لجنة العلوم الطبية، فقد تقرر منح الجرعة الثالثة للمواطنين”، مبينا “أن الغرض من هذه الخطوة هو زيادة مناعة المستفيدين من اللقاحات وحمايتهم من متحورات كورونا ومن ضمنها أوميكرون”.

ووجه د.برزنجي “باتخاذ الاجراءات ذاتها في تطعيم المواطنين لمن هم فوق 18 عاما”.

في السياق ذاته، قال وزير الصحة د.سامان برزنجي: “تقرر منح الجرعة الثالثة لحماية الصحة العامة وحماية مواطني اقليم كوردستان من المتحور اوميكرون”.