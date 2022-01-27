مدير سد دهوك يوضح بشأن وجود مخاطر من انهياره

نفى مدير سد دهوك المائي فرهاد محمد طاهر ، اليوم الخميس ، وجود أي مخاطر على السد واصفاً بعض الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الصدد بأنها عارية عن الصحة ولاأساس لها.

ويقع سد دهوك على بعد 2 كم شمال مدينة دهوك وهو سد ترابي إملائي يبلغ ارتفاعه 60.5 م عن الأرض الطبيعية و64 م من خندق الأساس فيما طول قمة السد يبلغ 613 مترا وعرضها 9 أمتار ، في حين يبلغ عرض قاعدة السد 200 متر ، وسعة الخزن للسد تبلغ 47.51 مليون مترا مكعب .

طاهر قال لـ(باسنيوز) ، ان شائعات على مواقع التواصل بخصوص احتمال انهيار سد دهوك والذي تسببت بالقلق لدى سكان المحافظة ، “عارية عن الصحة ولاأساس لها” .

موضحاً ، انه تم البدء بإنشاء سد هوك في عام 1980 وتم الانتهاء من بنائه في عام 1988 ، مشيراً الى ان كل السدود في العالم بحاجة الى عمليات صيانة مستمرة ، مشدداً ” لكن مايتم الحديث عنه على مواقع التواصل من وجود مخاطر على السد ومخاوف من انهياره عار عن الصحة ولاأساس له” .

وتابع ، بالقول ان السد يحوي حالياً اكثر من 20 مليون لتر من المياه ، منوهاً الى ان سد دهوك يوفر 10 بالمئة من احتياجات المحافظة من الماء.