مجلس النواب يحدد موعد جلسة اختيار رئيس الجمهورية

أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، عن تحديد موعد جلسة اختيار رئيس الجمهورية.

وقال المجلس في بيان: انه “عقدت رئاسة مجلس النواب، اليوم الخميس الموافق 27 كانون الثاني 2022، اجتماعاً للتباحث حول الأحكام والإجراءات المتعلقة بترشيح منصب رئيس الجمهورية”.

وأشار إلى أنه تقرر خلال الجلسة “إعلان أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية من الذين توفرت فيهم الشروط القانونية يوم الاثنين المقبل الموافق 31 كانون الثاني، بعد استكمال الإجراءات القانونية استناداً لقانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012”.

وستتضمن الجلسة- حسب البيان- تحديد يوم الاثنين الموافق ٧ شباط موعداً لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.