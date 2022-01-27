بعد زيارة مسرور بارزاني .. العديد من الشركات الإماراتية تأتي إلى أربيل

بعد زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إلى الإمارات العربية المتحدة، قررت شركات إماراتية عديدة القدوم إلى أربيل للاستثمار، ويقول مدير شركة عقارية في أربيل إن عدداً من الشركات الاستثمارية الإماراتية الكبرى اتصلت به منذ أمس.

ووصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني صباح أمس إلى أبوظبي، والتقى كبار المسؤولين الإماراتيين بعد أن جرى استقباله وفق بروتوكول رسمي مع رفع أعلام كوردستان.

والتقى مسرور بارزاني يوم أمس، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، حيث تباحث الجانبان حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وقال سردار آزاد، مدير شركة «أملاك» العقارية في أربيل لـ (باسنيوز)، إنه منذ يوم أمس، اتصلت به عدة شركات إماراتية كبيرة للاستثمار العقاري.

وأضاف «إن زيارة رئيس حكومة اقليم كوردستان لدولة الإمارات العربية المتحدة سيكون لها أثر ايجابي على قدوم الشركات الإماراتية والعربية إلى إقليم كوردستان، خاصة بالنسبة للعاصمة أربيل، لأن الإمارات دولة رائدة في مجال الاستثمار بشكل عام والإسكان بشكل خاص، لذلك، كلما كانت علاقات إقليم كوردستان مع هذه الدولة المتقدمة أفضل، كلما كان قطاع الاستثمار وفرص العمل وخدمات الإسكان في أربيل أكثر ازدهاراً، بمعنى، أنه من الممكن أنه مع قدوم هذه الشركات الإماراتية الكبيرة، أن تصبح أربيل (دبي الثانية) في الشرق الأوسط».

وحالياً، تملك الإمارات استثمارات بقيمة تتجاوز 3 مليار دولار في إقليم كوردستان على مساحة 461 دونم من الأرض، تشمل العديد من المشاريع الزراعية المشتركة والتجارة والإسكان والسياحة.

ولدولة الإمارات مشاريع مشتركة متنوعة في إقليم كوردستان، ففي دهوك هناك مشروع زراعي مشترك بقيمة 400 مليون دولار، وفي أربيل هناك مشروع تجاري بقيمة 5 مليون و600 ألف دولار، وفي السليمانية هناك مشروع قرية (كارغو) المشترك بقيمة 11 مليون و555 ألف دولار.

كما تستثمر الشركات الإماراتية بشكل مباشر في قطاع الإسكان بأربيل على 337 دونم، من بينها مشروع (أوربيلا) بقيمة 142 مليون و865 ألف دولار، ومشروع (إعمار) السياحي بقيمة 2 مليار و384 مليون دولار.

كذلك هناك حوالي 15 شركة إماراتية كبيرة تعمل في قطاعات مختلفة بإقليم كوردستان، حيث أن حجم التبادل التجاري السنوي بين الإمارات والعراق يبلغ حوالي 15 ملياردولار، حوالي 2 مليار دولار منه مع إقليم كوردستان.