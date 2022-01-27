تعرف على أنواع المواد التي تستوردها السعودية من العراق

حددت هيئة تنمية الصادرات السعودية، اليوم الخميس، أنواع المواد المستوردة من العراق، فيما أشارت إلى أن السعودية تتطلع إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع العراق.

وقال مستشار هيئة تنمية الصادرات السعودية عمر ناصر الراحج في تصريح للوكالة الرسمية، إن “هيئة تنمية الصادرات السعودية نظمت على هامش ملتقى الأعمال السعودي العراقي لقاء مجموعة من رجال الأعمال العراقيين والسعوديين لبحث فرص التعاون المشترك بين البلدين، إذ تشاركنا نحو 60 شركة عراقية وأكثر من 200 شركة سعودية”.

وأضاف، أن “المملكة السعودية تستورد من العراق خردة الالمنيوم وهي من أهم الاشياء المستورة وكذلك خردة الحديد وبعض المواد الغذائية مثل التمور والرز”.

وأشار إلى أنه “منذ العام 2017 بدأت الصادرات السعودية تتدفق الى العراق وفي زيادة سنوية بحوالي 10‎%‎ ونحن نتطلع الى أن يكون حجم التبادل التجاري يعكس حجم اقتصاد البلدين”، موضحا أن “حجم الصادرات للمواد الغذائية والبناء يشكل نحو 60‎%‎ من صادرات المملكة الى العراق”.

وتابع أن “الصادرات السعودية تلقى مقبولية كبيرة لدى الشارع العراقي نظراً لجودتها العالية، فقد كسبت الثقة على مدى السنوات الماضية ويبلغ حجم الصادرات السعودية في قطاع الغذاء نحو 900 مليون ريال ونتطلع الى زيادة النسبة”.

وتابع، أن “هناك عدة مواد تصدر الى العراق وعلى رأسها منتجات الالبان وبعدها منتجات المعكرونة وبعض المنتجات من قواطع الدواجن وغيرها”.