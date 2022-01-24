يناير 24, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الرئيس بارزاني ووزير العدل اللبناني يبحثان الوضع السياسي في لبنان والعراق وتهديدات الإرهاب في المنطقة

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فى :أخبار عــامة
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الرئيس بارزاني ووزير العدل اللبناني يبحثان الوضع السياسي في لبنان والعراق وتهديدات الإرهاب في المنطقة

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل ، اليوم الاثنين ، وزير العدل اللبناني هنري خوري والوفد المرافق له المكون من رئيس مجلس القضاء اللبناني، مساعد الأمين العام للجامعة العربية وعدد من المستشارين.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول الوضع السياسي في المنطقة بشكل عام ، وفي لبنان والعراق بشكل خاص ، وفق ما أفاد بيان من مكتب الزعيم الكوردي.

كما تم خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية في المنطقة، وخصوصا في العراق ولبنان .

كما تبادل الجانبان الآراء حول التهديدات الإرهابية في سوريا والمنطقة ، وكذلك أوضاع إقليم كوردستان بشكل عام.

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