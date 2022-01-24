إقليم كوردستان ولبنان يؤكدان أهمية توسيع آفاق العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق في المجال القضائي

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 24 يناير/ كانون الثاني، وفداً لبنانياً برئاسة وزير العدل اللبناني القاضي هنري خوري.

وأكد الوفد المرافق لوزير العدل اللبناني، والمؤلف من رئيس مجلس القضاء اللبناني ومساعد الأمين العام للجامعة العربية، على أهمية توسيع آفاق العلاقات بين إقليم كوردستان ولبنان في شتى المجالات، ولا سيما تعزيز التنسيق في مجال السلطة القضائية والاستفادة من خبرات الجانبين.

وأشار رئيس الحكومة إلى أهمية دور السلطة القضائية في إقليم كوردستان، لكونها سلطة مستقلة، معرباً عن استعداد حكومة إقليم كوردستان لأي تعاون وتنسيق مع السلطة القضائية اللبنانية.