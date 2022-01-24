يناير 24, 2022

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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الديمقراطي الكردستاني: الاتحاد لم يلتزم بالاتفاقات ومنصب رئيس الجمهورية ليس حكراً لأحد

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فى :أخبار عــامة
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الديمقراطي الكردستاني: الاتحاد لم يلتزم بالاتفاقات ومنصب رئيس الجمهورية ليس حكراً لأحد

اكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاثنين، عدم وجود توافق مع الاتحاد الوطني بشان مرشح رئاسة الجمهورية، فيما اشار الى ان المنصب ليس حكراً لأحد.
وقال الناطق باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني في بيان، ان”هدف من كل اجتماعات الحزب الديمقراطي الكردستاني مع باقي الاحزاب الكردستانية هو اعداد برنامج كردستاني وايجاد رأي مشترك حول مستقبل العراق”، واصفاً بيان الاتحاد الوطني الاخير بالـ”غير منصف”.
وأضاف، أن “هدفنا هو تشكيل وفد مشترك من كل الاطراف الكردستانية”، مبيناً أن “ممثلي الاتحاد الوطني لم تكن لديهم الصلاحيات لاتخاذ قرار، حيث انسحبوا دون علمنا”.
وأشار إلى أن “منصب رئيس الجمهورية هو ليس ملك طرف واحد او شخص واحد”، عاداً “عدم تصويت ممثلي الاتحاد الوطني على هيئة رئاسة البرلمان هو كسر للوحدة”، مؤكدا على “ضرورة أن يحظى مرشح رئيس الجمهورية بتأييد القوى الكردستانية”.

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