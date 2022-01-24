إقليم كوردستان يسجل قفزة في إصابات كورونا

أظهرت أرقام وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، تسجيل قفزة في إصابات فيروس كورونا على مستوى الإقليم خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، إنها أجرت 6761 فصحا خلال 24 ساعة الماضية، وأفضت لاكتشاف 1581 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 1122 إصابة في اليوم السابق.

وأشارت إلى تعافي 485 مريضا من الجائحة، ووفاة 3 آخرين جراء مضاعفات الفيروس، خلال الفترة ذاتها.

وأضافت الوزارة إن إجمالي الإصابات في الإقليم وصل إلى 399131، بينها 7190 وفاة، و 375938 حالة شفاء.