من هذا التاريخ.. تعليم كوردستان تفرض اظهار شهادة التلقيح عند مراجعتها

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن شرط جديد للمراجعين والموظفين عند مراجعتهم أو دخولهم مبنى الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان، انه “بدءا من 1 شباط المقبل يشترط على المراجعين والموظفين في وزارة التعليم العالي حمل شهادة التلقيح أو ما يثبت تلقيهم اللقاح عند مراجعة مبنى الوزارة”، مشيرة إلى أن هذا الأمر جاء تطبيقا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء واللجنة العليا لمواجهة كورونا الاخصة لحماية وسلامة المواطنين والعاملين في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”.

وأكدت أنه “يجب على العاملين بمكتب الوزارة الذين تلقوا لقاحات مضادة للفيروس إرسال نسخة من بطاقة الهوية أو شهادة التلقيح إلى وكالة إدارة الصحة والسلامة بمكتب الوزارة بحلول يوم الخميس (27/1/2022 )”.

وأوضحت انه “لا يسمح للعاملين في مجلس الوزارة الذين لم يتلقوا اللقاحات المضادة للفيروس، او لم يحصلوا على بطاقة الفحص تكون فعالة لـ48 ساعة من صدورها”.

وأشارت إلى انه “سيتم التحقق من الوثائق من قبل فريق إدارة الصحة والسلامة في الوزارة، وإذا لم يتلقوا لقاحا، فلن يسمح لهم بدخول مكتب الوزارة”.