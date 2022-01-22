سياحة دهوك: مشروع سياحي كبير على جبل گارة .. نهدف لجذب السياح في الفصول الاربعة

أفاد المتحدث باسم المديرية العامة للسياحة في محافظة دهوك ريوار محمد رشيد، اليوم السبت ، انهم يهدفون الى جذب السياح للاماكن والمواقع السياحية في المحافظة في الفصول الأربعة من السنة، وفيما لفت الى الاهتمام بالسياحة الشتوية، أشار الى ان عدد السياح القادمين الى دهوم خلال هذا الشتاء يصل من الف الى 4 آلاف سائح خلال اليوم الواحد.

ويعد إقليم كوردستان بشكل عام، ومحافظة دهوك، من الوجهات السياحية الشتوية التي تشكل نقطة جذب للسياح في فصل الشتاء بسبب الطقس شديد البرودة وتساقط الثلوج خصوصاً في المناطق الجبلية من المحافظة حيث الطبيعة تكتسي البياض في مشهد اكثر من رائع.

رشيد، قال لـ(باسنيوز) ان المديرية اوصت الإدارات في الأماكن السياحية بخصومات على الأسعار وتقديم افضل الخدمات للسياح، مشيراً الى الاتفاق والتنسيق مع الشركات السياحية في محافظة نينوى القريبة من دهوك وكذلك بقية المحافظات في وسط وجنوب العراق على استقدام السياح خلال الفصول الأربعة من العام، لافتاً الى تجاوب وتعاون هذه الشركات في هذا الامر.

المتحدث باسم المديرية العامة للسياحة في محافظة دهوك ريوار محمد رشيد، تابع بالقول، ان هناك 116 مكاناً سياحياً بإمكان 15 الف من السياح والمصطافين البقاء والمبيت فيها، مشيراً الى مشروع سياحي كبير سيتم بدء العمل به هذا العام وهو مشروع تلفريك جبل گارة الذي يمتد من ناحية سرسنك حتى گاروك ومنها الى جبل گارة حيث ستُشيد هناك عدد من الفنادق والمطاعم والمرافق السياحية الأخرى، موضحاً ان المشروع تم تسليمه للمستثمر وسيتم البدء بتنفيذه بعد استكمال الإجراءات القانونية.

وختم المتحدث بالقول، ان الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان تقدم تسهيلات كثيرة للمستثمرين في قطاع السياحة، من اجل تطوير القطاع وتنميته.