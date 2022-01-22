بالفيديو.. شاهد لحظة استهداف 3 عناصر من داعش بينهم قياديان في الموصل

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، مقتل قياديين اثنين من “عصابات داعش الإرهابية” وبصحبتهما “إرهابي” ثالث بضربة جوية لطيران القوة الجوية في منطقة الحضر جنوب غرب الموصل.

الخلية قالت في بيان، انه “ردا على الأعمال الإرهابية الجبانة الاخيرة الغادرة ومن خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وخلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة فقد تم رصد ومتابعة قياديين إثنين من عصابات داعش الإرهابية”.

وأوضحت: “وهما الارهابي المكنى ابو عصام والذي يشتغل منصب ما يسمى مسؤول قاطع دجلة والارهابي المجرم ابو محمود، كانا يستقلان عجلة نوع بيك اب ويرتديان حزامين ناسفين وبصحبتهما إرهابي ثالث، حيث تم تزويد طيران القوة الجوية بهذه المعلومات والتي بدورها وجهت ضربة جوية دقيقة لهم جنوبي الحضر”.

وأضافت “وتتوعد قواتنا الأمنية المختصة بعمليات نوعية أخرى ستكون قاصمة للإرهابيين في القريب العاجل وكما وعدت سيكون الرد قاسي جدا وغير متوقع، فإن دماء العراقيين لأن تذهب سدا وستضيق الأرض بما رحبت على كل من تسول له نفسه العبث بأمن العراق”.