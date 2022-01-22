خلال عام .. السلطات في إقليم كوردستان تضبط قرابة 400 كغم من المخدرات

أفاد المقدم بختيار ميران مسؤول اعلام مديرية مكافحة المخدرات في إقليم كوردستان يوم السبت بضبط قرابة 400 كغم من المواد المخدرة خلال العام 2021.

وقال المقدم ميران في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان: المديرية ألقت القبض على 1943 شخصا بتهمة التعاطي والمتاجرة بالمواد المخدرة، مردفا بالقول: تمت محكمة 863 متهما من بينهم.

كما أشار المسؤول الأمني إلى ان المواد المخدرة التي تم ضبطها خلال العام الماضي 374 كغم، و722 غراما، مع ضبط 562 كغم، و500 غرام تبغ هندي مخلوط بمادة الحشيشة المخدرة.