يناير 22, 2022

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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الكهرباء: فقدان 7600 ميغاواط من إنتاج الطاقة

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فى :أخبار عــامة
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الكهرباء: فقدان 7600 ميغاواط من إنتاج الطاقة

أكدت وزارة الكهرباء السبت، فقدان 7600 ميغاواط من إنتاج الطاقة.

وذكرت الوزارة في بيان، أن “منظومة الطاقة الكهربائية لا تزال متأثرة بشكل كبير بفعل انحسار اطلاقات الغاز المورد وتخفيض معدلاته الى (805) ملايين متر مكعب يومياً من أصل 50 مليوناً، وكذلك اطفاء الخطوط الايرانية الناقلة للطاقة الى العراق ،ما أدى الى خسارة (1100) ميكا واط”.
وأضاف أنه “جرى اليوم السبت تخفيض 50% من الغاز الوطني من طاقة حقول الزبير، غرب القرنه/1 ، الشمالية والجنوبية، بسبب سوء الأحوال الجوية، وبذلك تصبح القدرة المفقودة بسبب انخفاض ضغط الغاز بحوالي (6500) ميكاواط”.
وتابع البيان أن “القدرة المفقودة من الخطوط الايرانية بحدود (1100) ميكاواط ،وهو ما يلقي بظلاله على تراجع ساعات تجهيز الكهرباء”.

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