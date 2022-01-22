المالكي عن الاطار التنسيقي: قوي متماسك

اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم السبت، قوة الاطار التنسيقي وتوحد مواقفه.

وكتب المالكي في تغريدة على تويتر، انه “لمن يسال عن الاطار بدافع الحرص، نقول ان الاطار التنسيقي قوي متماسك وموقفه موحد، وافكاره العملية لتشكيل الحكومة وادارة الدولة تقوم على اساس الشراكة وتكامل المكونات فيها جميعا تحت سقف الدستور”.

واضاف، ان “الاطار مجمع على التمسك بموقف واحد في (المشاركة او عدمها) وهو حريص على ان تجتمع الأطراف جميعها في تشكيلات ائتلافية توافقية لمنع اي حالة تداع للعملية السياسية”.