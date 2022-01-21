رئيس إقليم كوردستان وبلاسخارات يبحثان آخر تطورات تشكيل الحكومة الاتحادية

بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الجمعة مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنينين بلاسخارت، اخر تطورات العملية السياسية في العراق وانتخاب رئاسة مجلس النواب والمحاولات الجارية لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

وذكر بيان لرئاسة الاقليم؛ أن الطرفين أكدا على أهمية حماية الأمن والاستقرار السياسي في العراق.

كما أكدا على وصول الأطراف والقوى السياسية الى تفاهم مشترك لمعالجة المشاكل وانبثاق حكومة تستطيع مواجهة التحديات وتخدم المصالح العليا للبلاد وجميع المكونات والمشاكل وبالاخص المشاكل الموجودة بين بغداد واربيل على أساس الدستور، وفقا للبيان.

وبشأن انتخابات برلمان كردستان المقبلة؛ أشار البيان إلى تطابق رؤى الطرفين على اهمية اجرائها في موعدها.