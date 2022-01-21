مسرور بارزاني والكاظمي يتفقان على تكثيف التنسيق لمواجهة تهديدات ومخاطر داعش

رئيس حكومة إقليم كوردستان يدين هجوم داعش على الجيش العراقي في ديالى

أدان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بشدة، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، مساء اليوم الجمعة، الهجوم الإرهابي الذي شنه إرهابيو داعش على الجيش العراقي في محافظة ديالى.

ووفق بيان لحكومة الإقليم، فقد أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان خلال الاتصال الهاتفي، عن استنكاره للهجوم الإرهابي، وعبّر لرئيس الوزراء الاتحادي عن تعازيه وتضامنه مع ذوي الضحايا باستشهاد 11 جندياً عراقياً نتيجة هجوم إرهابيي داعش، واتفق الجانبان على تكثيف وتعزيز التنسيق لمواجهة تهديدات ومخاطر إرهابيي داعش.