فيان دخيل: هروب عناصر تنظيم داعش من سجن الحسكة يذكرنا بسيناريو مشؤوم في العراق

فيان دخيل: هروب عناصر تنظيم داعش من سجن الصناعة بسوريا يذكرنا بسيناريو مشؤوم في العراق

نتابع بقلق بالغ عملية هروب العشرات من عناصر تنظيم داعش الارهابي من سجن الصناعة في حي غويران بمدينة الحسكة السورية، بضمنهم نحو 20 قياديا من التنظيم الارهابي من حملة الجنسيتين العراقية والسورية.

ان هذه العملية الارهابية وما نتج عنها من هروب تذكرنا بسيناريو مشؤوم سبق ان حصل في العراق ابان هروب مجموعة كبيرة من الارهابيين من (سجن ابو غريب) وغيرها من عمليات الهروب قبيل وقوع الكارثة التي نتج عنها سقوط اكثر من ثلث العراق بايدي التنظيم الارهابي والماسي التي حصلت في سنجار وسبايكر ونزوح ملايين العراقيين ، فضلا عن تدمير المدن والقصبات بالاعمال الحربية اثناء عمليات التحرير.

ولمنع تكرار هذا السيناريو اصبح لزاما على المجتمع الدولي اليوم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتعقب الهاربين والقضاء عليهم.

و على الحكومة العراقية الاتحادية اتخاذ اجراءات فورية وجدية على طول الحدود العراقية السورية واستنفار القوات الامنية وبضمنها القوات الجوية وقوات الحدود والتأكد من الموجود الفعلي من عناصر قواتنا في هذه القواطع، لمنع اي تسلل محتمل لعناصر التنظيم الى الاراضي العراقية وان ترفع مستوى التنسيق، مع مستشاري التحالف الدولي في العراق وقوات التحالف الدولي في سوريا، تجنبا لحدوث كارثة محتملة اخرى .

النائبة فيان دخيل