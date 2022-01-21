كورونا كوردستان: حالتا وفاة ونحو 1500 إصابة بكورونا

أظهرت أرقام وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان يوم الجمعة تسجيل حالتي وفاة وقرابة 1500 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها، ان مختبراتها اجرت 6781 فحصا خلال 24 ساعة الماضية، اظهرت اكتشاف 1493 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأضافت أن مريضين اثنين توفيا جراء الإصابة بالفيروس، بينما تماثل 454 مصابا للشفاء من الفيروس.

وبشأن الأرقام الإجمالية، قالت الوزارة إن عدد الإصابات الكلي في إقليم كوردستان وصل إلى 395848، بينها 7180 وفاة، و374968 حالة شفاء.