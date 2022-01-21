الهجرة: تجهيز مخيمات النازحين بالمواد اللوجستية وبعضها بالأموال لشراء الوقود

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، عن دعم مخيمات النازحين بالمواد اللوجستية المطلوبة في ظل موجة باردة تضرب البلاد.

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير لوكالة {الفرات نيوز} “تم تجهيز مخيمات {الخازر} و{حسن شام} بالوقود الأبيض، وتوزيع الوقود في مخيمات دهوك وعقرة”.

وأشار الى “منح مخيمات النازحين في السليمانية مبلغ ٢٤٠ الف دينار لشراء النفط الابيض، فضلا عن ١٨ الف بطانية”.

ورجح “إنجاز تجهيز مخيمات دهوك بجميع الاحتياجات اليوم”.

وكان رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، السيد الحكيم، دعا أمس وزارة النفط والحكومة الى زيادة الحصة الوقودية ومتابعة النازحين.

وقال السيد الحكيم في بيان، ان موجة البرد القارص وسقوط الثلوج في بعض محافظات البلاد مدعاة لوزارة النفط أن تعمل على زيادة حصة المواطنين من النفط الأبيض.

وحث السيد الحكيم، الجهات ذات العلاقة، الحكومية منها وغير الحكومية على متابعة أوضاع مخيمات النازحين وتقديم ما يساعدهم على مواجهة الظروف الجوية القاسية لاسيما بعد تسجيل عدة وفيات لأطفال وشيوخ جراء ذلك.