مسرور بارزاني وبلاسخارت يبحثان جهود تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 20 يناير/ كانون الثاني 2022، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.

وجرى في اللقاء ، التباحث حول آخر المستجدات في العراق ما بعد انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب والجهود المبذولة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وأعرب الجانبان عن أملهما بأن تخدم الحكومة العراقية الجديدة جميع المكونات والمواطنين العراقيين بدون تمييز، وتحقق الأمن والاستقرار وتحل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور.