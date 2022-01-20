الكاظمي يوجه بملاحقة الجناة باستهداف مكتب نائب رئيس البرلمان في كركوك

دان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاعتداء الإرهابي على مكتب نائب رئيس مجلس النواب المنتخب شاخةوان عبدالله في كركوك ووجه الأجهزة الأمنية بملاحقة الجناة.

وذكر مكتب عبدالله في بيان ، ان”نائب رئيس مجلس النواب المنتخب تلقى إتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي أدان وبشدة الاعتداء الإرهابي على مكتبه في محافظة كركوك مساء أمس”.

ووجه الكاظمي بحسب البيان، الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، بـ”ملاحقة الجناة ومنع تكرار هذه الأعمال الإرهابية الجبانة وتعزيز الأمن في عموم المحافظة”، مؤكداً على “إستمرار دعمه للمؤسسة التشريعية للدورة النيابية الخامسة لأداء المهام وسن القوانين والتشريعات اللازمة للمرحلة القادمة بما ينسجم مع تطلعات المواطنين وحجم التحديات”.

من جانبه أعرب نائب رئيس البرلمان عن شكره وأمتنانه لرئيس الوزراء لإتصاله الهاتفي وإهتمامه المباشر ومتابعة الملف الأمني وإدانته للأعمال الإرهابية، مبينا ان”ماحصل من إعتداء إرهابي جبان على مكتبنا في كركوك لن يزيدنا إلا عزماً وإصراراً لأداء مهامنا الوطنية، وسنمضي قدماً لمواصلة العمل تحت قبة البرلمان وخدمة شعبنا”.