تفاهم بين اقليم كوردستان والامارات على تنفيذ برامج المدرسة الرقمية

وقّعت المدرسة الرقمية، والتي هي أول مدرسة رقمية عربية متكاملة وإحدى مبادرات نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، مذكرة تفاهم مع وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، بهدف تنفيذ برامج المدرسة الرقمية وتعزيز التعاون في مجالات التعلم الرقمي في الإقليم.

تتيح الشراكة خدمات التعليم الرقمي التي توفرها المدرسة الرقمية للطلبة في إقليم كوردستان على مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى إتاحة الأدوات والمواد التعليمية الرقمية باللغة العربية للطلبة في 50 مدرسة، بينما تتضمن المرحلة الثانية التعاون في تطوير نسخة من مواد المدرسة الرقمية باللغة الكوردية.

نصت مذكرة التفاهم الموقعة بين المدرسة الرقمية ووزارة التربية في إقليم كوردستان العراق، على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وانضمام الوزارة إلى تحالف مستقبل التعلم الرقمي الذي تشرف عليه المدرسة الرقمية، والذي يعد الأول من نوعه لتوحيد جهود تطوير مستقبل التعليم الرقمي، على مستوى المنطقة والعالم، والتعاون في تطوير وإعداد أفضل الممارسات والمعايير للتعليم الرقمي، وتنفيذ مشاريع تجريبية وتطويرية، إضافة إلى تطوير المحتوى التعليمي.

وقع مذكرة التفاهم عن الجانب الاماراتي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد رئيس مجلس إدارة المدرسة الرقمية، وآلان حمه سعيد صالح، وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان، بحضور شيلان خليل جنيد، مدير عام التخطيط التربوي بوزارة التعليم في إقليم كوردستان، ووليد آل علي، أمين عام المدرسة الرقمية، وعبيد البلوشي، مدير إدارة المشاريع والتنمية الدولية في الهلال الأحمر الإماراتي، وفرح العزب، مدير تطوير البرامج في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وتعمل المدرسة الرقمية، من خلال برنامج تدريب المعلمين الرقميين، على بناء مجتمعات تعلّم مرنة ومتقدمة عبر التركيز على بناء وتطوير قدرات المعلمين والقيادات التعليمية في مجالات التعليم الرقمي وفق مساقات تدريبية نوعية تم تطويرها أكاديمياً وبحثياً بالتعاون مع جامعة ولاية أريزونا، بما يسهم في تمكين الكوادر التعليمية بمهارات التعليم الرقمي التي يستطيعون من خلالها تقديم المحتوى التعليمي المتميز للطلاب، وفق مبدأ تدريب المدربين.

عمر سلطان العلماء، أكد أن “حكومة دولة الإمارات حريصة على تعزيز الشراكات العالمية الهادفة لتعزيز مستقبل التعليم، ما يجسد رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتسريع تبني الحلول الرقمية التي تمكّن الطلاب وتبني قدراتهم، وتسهم في تعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية العالمية”.

وقال إن “مبادرة المدرسة الرقمية تمثّل رسالة أمل هادفة إلى تعزيز التحالفات التعليمية العالمية، التي تنمي مهارات الطلاب للانطلاق إلى مستقبل أفضل في المنطقة والعالم”.

من جهته، قال وزير التربية والتعليم في إقليم كوردستان آلان حمه سعيد، إن “وزارة التربية في إقليم كوردستان كانت حريصة على المشاركة في مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من أجل توسيع أفق التعاون المشترك بين الشعبين، وخاصة في قطاع التربية والتعليم”.

وأكد أن “المدرسة الرقمية هي تجربة رائدة في المنطقة وخاصة بعد جائحة كورونا، حيث تغير مفهوم التعليم في المدرسة إلى الاعتماد أكثر على التعليم الرقمي والتعلم عن بعد”.

وأضاف: “أتمنى أن يحقق المشروع أهدافه، وأن يستفاد من المشروع في المستقبل من أجل تحقيق هدف تعليم أشمل وأكثر فعالية”.