مرتفع جوي سيبيري وكتلة هوائية باردة تضع العراق دون الصفر المئوي

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي تأثر البلاد بمرتفع جوي سيبيري وكتلة هوائية باردة.

وبحسب الأنواء الجوية فإن المرتفع الجوي السيبيري الذي ترافقه كتلة هوائية باردة وجافة سيكون لأيام 20 و21 و22 من الشهر الجاري.

سيكون طقس يوم الخميس صحواً في المناطق كافة مع انخفاض في درجات الحرارة العظمى، فيما تكون درجات الحرارة الصغرى دون الصفر المئوي عدا الأقسام الشرقية من البلاد، حيث يكون الجو غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة وفرصة لتساقط الثلوج لاستمرار تأثرها بالمنخفض الجوي من شرق البحر المتوسط الذي ينحسر مساء لتقدم المرتفع السيبيري.

أما طقس يوم الجمعة فسيكون الجو صحواً بارداً ودرجات الحرارة فيه مقاربة لليوم السابق، وفقاً للأنواء الجوية.

في حين سيكون طقس يوم السبت المقبل صحواً بارداً مع بعض الغيوم، ولا تغيير في درجات الحرارة عن اليوم السابق.

ومن المتوقع أن ينحسر المرتفع الجوي المذكور لتقدم منخفض جوي من البحر الأحمر يسبب ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة بعموم البلاد.