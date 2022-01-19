إقليم كوردستان وسويسرا يناقشان سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية

مسرور بارزاني استقبل سفيرها لدى العراق والأردن

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 19 يناير/ كانون الثاني 2022، السفير السويسري لدى العراق والأردن لوكاس غاسر.

وجرى في الاجتماع ، التباحث حول الوضع العام في العراق والجهود الرامية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، فضلاً عن مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وسويسرا.

وشكر السفير السويسري لدى العراق والأردن حكومة إقليم كوردستان على تنسيقها وتعاونها مع السفارة السويسرية ، معرباً عن استعداد بلاده لتوسيع آفاق التعاون وتشجيع الشركات السويسرية على القدوم إلى إقليم كوردستان.

هذا وسلط رئيس الحكومة الضوء على الإصلاحات التي تجريها التشكيلة الوزارية التاسعة ولا سيما في تنويع مصادر الاقتصاد والإيرادات، والاستفادة من التجربة السويسرية الناجحة في تطوير إقليم كوردستان على الصعد كافة.