يناير 20, 2022

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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اقليم كوردستان يسجل قرابة 1400 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

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فى :أخبار عــامة
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اقليم كوردستان يسجل قرابة 1400 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

يواصل إقليم كوردستان الحصيلة التصاعدية بأعداد الإصابات بفيروس كورونا منذ تفشي المتحور الجديد “أوميكرون” حيث سجلت المختبرات الطبية خلال آخر 24 ساعة 1370 حالة جديدة، وبها يرتفع إجمالي العدد إلى 392791.

وقالت وزارة صحة الإقليم في بيان للموقف الوبائي اليومي، إن 192 مريضا تماثلوا للشفاء ليصل مجموع حالات التعافي 374291.

وتوفي أربعة مصابين خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل عدد حالات الوفيات الكلي منذ تفشي الوباء في الإقليم ولغاية صدور هذا الموقف 7175.

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