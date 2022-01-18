رئيس حكومة إقليم كوردستان ونائب القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا يبحثان مكافحة التهديدات الارهابية

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 18 يناير/ كانون الثاني 2022، نائب القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال كارل هاريس.

وجرى في الاجتماع ، بحث الوضع العام في العراق ومكافحة التهديدات الإرهابية.

وأكد نائب القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا دعم قوات التحالف لقوات البيشمركة في مواجهة إرهابيي داعش، مشيراً إلى أن داعش لا يزال يشكل تهديداً حقيقياً لأمن واستقرار العراق وسوريا.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة تعزيز ومواصلة آليات التنسيق بين الجيش العراقي والبيشمركة، ولا سيما في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان ، للقضاء على تهديدات إرهابيي داعش من خلال تفعيل مراكز التنسيق الأمني المشتركة وإنهاء الثغرة الأمنية في تلك المناطق.

كذلك تباحث الجانبان حول آخر المستجدات في العملية الإصلاحية، والجهود الرامية لإعادة تنظيم وتوحيد وحدات البيشمركة في إطار وزارة البيشمركة.