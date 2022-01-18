بتوجيه من مسرور بارزاني .. تخفيض اجور فحص كورونا في إقليم كوردستان

وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، اليوم الثلاثاء ، حكومة الإقليم ، بتخفيض اجور فحص كورونا في المنافذ الحدودية البرية والجوية.

وأفادت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان ، انه بتوجيه من رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني تمت مراجعة رسوم فحص فيروس كورونا ، حيث تم تخفيضها بنسبة نحو 40 بالمئة.

البيان ، أضاف ان أجور الفحص في المعابر الحدودية ومطاري إقليم كوردستان الدوليين انخفضت من 40 الف دينار الى 25 الفا، على ان يشمل القرار ذاته العيادات الطبية العامة للدوام الثاني للمراكز الحكومية.

كما تقرر ايضا تخفيض أسعار أجور الفحص في العيادات الاهلية والمستشفيات الخاصة من 50 الف دينار الى 35 الفاً . كما لفت البيان الى ان الوزارة تجري الفحوص للمرضى والملامسين في المراكز الطبية التابعة لها مجاناً.